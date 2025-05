Foi uma das operações 'mais espetaculares', dizem venezuelanos resgatados de embaixada

A operação de resgate tinha sido "planejada" para aqueles dias e "tudo ocorreu com perfeição, sem caos nem disparos", assegurou González. "Eles estão muito sentidos porque ainda não sabem" como foi possível.

"Somos um exemplo absolutamente claro de que a liberdade é possível, de que quando se luta, se consegue o objetivo", declarou, por sua vez, Magalli Meda.

Foram "412 dias bastante complexos", nos quais, "para sobreviver, tivemos que nos unir como uma família [...] com muita dignidade", contou a ex-chefe de campanha de Corina Machado e do exilado Edmundo González Urrutia, que afirma ter vencido as eleições presidenciais de 2024.

"Fechem os olhos onde estiverem, aqui, em suas casas ou em seus escritórios, e imaginem ficar trancados onde estão por um ano e dois meses trabalhando, imaginem, cinco meses sem poder acender um interruptor porque não havia luz, cinco meses sem poder abrir uma torneira em que saísse água", relatou Meda.

Os opositores são bastante críticos à resposta internacional, embora tenham palavras de agradecimento para Estados Unidos, Argentina e Brasil.

- A diplomacia 'fracassou' -

A "diplomacia convencional", o caminho escolhido por México, Colômbia e Brasil, "por fim, fracassou, e nosso caso é o melhor exemplo" porque "eles não têm as respostas contra um regime autoritário e criminoso", declarou Urruchurtu.