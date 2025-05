Kleber Mendonça Filho, o diretor brasileiro que fez Cannes se apaixonar

Essa reflexão sobre as classes sociais ganhou prêmios em mais de uma dúzia de festivais internacionais e foi classificada pelo The New York Times como um dos dez melhores filmes do ano.

"Aquarius", por outro lado, refletia os efeitos colaterais do progresso capitalista no Brasil contemporâneo, com uma protagonista assediada por especuladores imobiliários.

Mas o realismo de Kleber Mendonça não é límpido. Ele é tingido de elementos fantásticos, típicos de filmes de gênero e de terror, como, por exemplo, em "Bacurau", repleto de cenas macabras.

app-jz/es/meb/dd/rpr

© Agence France-Presse