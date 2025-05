Lando Norris (McLaren) faz a pole do GP de Mônaco de F1

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, vai largar na pole position do Grande Prêmio de Mônaco, oitava das 24 etapas do Mundial de Fórmula 1 2025, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (24), no circuito de rua de Monte Carlo.

Vice-campeão no ano passado, Norris ficou à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi o segundo, e do líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri (McLaren), em terceiro.

