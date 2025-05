Mbappé dá vitória ao Real Madrid na despedida de Modric e Ancelotti

Com dois gols do francês Kylian Mbappé, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 0 neste sábado (24), pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol, que marcou a despedida do meia croata Luka Modric, de saída do clube merengue, e do técnico italiano Carlo Ancelotti, que vai assumir a Seleção Brasileira.

"Obrigado lenda" de um lado, "Obrigado Carletto" de outro, as arquibancadas do estádio Santiago Bernabéu exibiram bandeirões dedicados ao jogador e ao treinador.

Os torcedores também cantaram seus nomes no minuto 10 da partida, o número emblemático de Modric.