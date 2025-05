Noboa promete 'salvar' Equador das 'máfias' ao tomar posse do 2º mandato

Não obstante, entre janeiro e abril de 2025, o Equador registrou 3.084 homicídios, o que torna este início de ano o mais violento desde que se tem registro.

"Sei que meu dever não é me afastar de um conflito porque ele nunca foi resolvido antes. Não se trata de olhar para o outro lado para me poupar do desgaste de lutar contra criminosos que acreditam ser os donos do país há anos", ressaltou.

Estiveram presentes na cerimônia outros líderes da região, como os presidentes de Colômbia e Peru, Gustavo Petro e Dina Boluarte, respectivamente; o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., representando o presidente Donald Trump, e os chanceleres de Brasil, Bolívia e Costa Rica.

Noboa buscou ampliar suas alianças com os Estados Unidos no combate ao crime, anunciou que permitiria a entrada de forças estrangeiras e afirmou recentemente que Israel quer "ajudar" o Equador com inteligência.

