Nua, espancada e agredida sexualmente: o calvário de uma ativista de Uganda presa na Tanzânia

O Departamento de Estado americano afirmou neste sábado que estava "profundamente preocupado" com os relatos de abuso sofridos por Atuhaire e Mwangi, e pediu uma "investigação imediata e completa".

A Anistia Internacional também exigiu que a "tortura e a deportação forçada" de Mwangi e Atuhaire sejam "investigadas com urgência".

A AFP tentou entrar em contato com o governo da Tanzânia para comentar o assunto, mas não obteve resposta.

- "A necessidade de justiça está acima de tudo" -

Atuhaire é advogada e jornalista, crítica do governo do presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que está no poder há quase 40 anos.

Seu trabalho de denúncia de corrupção como diretora da organização ugandense 'Agora Centre for Research' rendeu reconhecimento internacional.