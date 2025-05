Número de mortos em queda de avião na Califórnia sobe para seis

Ele acrescentou que não houve feridos graves no solo. Baker não especificou o número de mortos, mas a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos havia informado que seis pessoas estavam no avião particular.

Um balanço anterior das autoridades citava pelo menos duas mortes.

Um dos falecidos foi identificado como Dave Shapiro, agente musical que fundou o Sound Talent Group (STG), com sede em San Diego.

Os legistas do condado de San Diego identificaram três vítimas: Shapiro, de 42 anos, Emma Huke, 25 anos, e Celina Kenyon, 36 anos.

A agência de talentos afirmou à imprensa americana que outros dois membros de sua equipe, os assistentes de reservas Huke e Kendall Fortner, também morreram no acidente.

"Estamos devastados pela perda do nosso cofundador, colegas e amigos", afirmou o Sound Talent Group em um comunicado.