Reencontros, sorrisos e lágrimas no retorno de prisioneiros de guerra à Ucrania

"Ela sabe que sou forte e que não vou desistir tão facilmente", disse, antes de acrescentar que agora só deseja ficar com sua família. "É minha prioridade absoluta", afirmou.

Ele destacou que corresponde à esposa decidir os próximos passos. "Ela vai me dizer e me ensinar como agir no futuro", assegurou.

Magros, cansados e um pouco desorientados, os prisioneiros libertados foram submetidos a exames médicos no hospital.

Mas Olena e Oleksandr ficaram do lado de fora, abraçados, apesar das câmeras apontadas para eles.

O casal disse que estava há 22 meses sem se ver, desde que Oleksandr foi capturado pela Rússia.

"Estou no céu", disse o homem de 45 anos ao lado da esposa. Seu sonho, por enquanto, é "comer (...) comer e passar tempo com a família", acrescentou.