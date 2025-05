Rússia bombardeia Kiev com drones e mísseis durante troca de prisioneiros

"Outros 307 membros do Exército russo foram transferidos da Ucrânia e estão atualmente em Belarus, onde recebem ajuda médica e psicológica", indicou a pasta.

"Em troca, 307 prisioneiros de guerra ucranianos foram transferidos", acrescentou o ministério.

A troca de presos é o único resultado concreto das negociações entre russos e ucranianos celebradas na semana passada em Istambul, o primeiro contato direto entre os dois lados em três anos.

Após a conclusão da troca, as partes devem apresentar documentos que expliquem suas condições para um acordo que possibilite o fim do conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia.

- Surpresas -

Na região de Chernihiv, para onde foram levados os ucranianos libertados na sexta-feira, centenas de pessoas, a maioria mulheres, aguardavam os parentes com bandeiras e fotos.