Salah é eleito o melhor jogador da temporada na Premier League

O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, foi eleito neste sábado (24) o melhor jogador da temporada na Premier League, pela segunda vez na carreira.

Artilheiro do campeonato com 28 gols e líder em assistências, com 18, Salah foi o grande destaque do título dos 'Reds'.

Aos 32 anos, o egípcio também pode bater o recorde de passes para gol em uma única temporada, compartilhado por Kevin De Bruyne (2019/2020) e Thierry Henry (2002/2003).