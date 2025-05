Síria celebra suspensão formal das sanções americanas

"A República Árabe Síria recebe com satisfação a decisão do governo americano de suspender as sanções impostas à Síria e a seu povo durante muitos anos", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

"Isto representa um passo positivo na direção correta para reduzir o sofrimento nos aspectos econômicos e humanitários", acrescentou.

A Síria foi governada pelo clã Assad durante décadas e, desde 1979, enfrentava sanções internacionais. Após a repressão violenta exercida pelo governo de Bashar al-Assad contra as manifestações pró-democracia de 2011, que resultou em uma guerra civil, as medidas punitivas foram reforçadas.

As sanções constituem o principal obstáculo para que a economia síria recupere impulso. Analistas esperam que sua eliminação permita o retorno dos investimentos a um país devastado pela guerra e que precisa de recursos para a reconstrução.

Na sexta-feira, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou que o departamento que ele comanda e o Departamento de Estado estão "implementando autorizações para fomentar novos investimentos na Síria".

Bessent explicou, no entanto, que o alívio das sanções foi determinado com a condição de que o país não forneça refúgio a organizações terroristas e garanta a segurança das minorias religiosas e étnicas.