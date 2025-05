Torcedores do Real Madrid homenageiam Ancelotti e Modric

As saídas do croata de 39 anos, jogador com mais títulos com a camisa do Real Madrid (28), em 13 temporadas, e de Ancelotti, que também deixará o clube como o técnico mais vitorioso na história merengue (15 títulos), marcam o final de uma era na capital espanhola.

Aos 65 anos, o italiano terá provavelmente seu último desafio à frente da Seleção, onde começará a trabalhar a partir da próxima segunda-feira.

ati/rsc/dr/iga/cb

© Agence France-Presse