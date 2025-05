Trump se vangloria de ter 'libertado' militares dos EUA das teorias de gênero e 'raça'

"Estamos eliminando as distrações e redirecionando o foco de nossas Forças Armadas para sua missão principal: destruir os inimigos dos Estados Unidos", disse ele.

"O trabalho das Forças Armadas dos Estados Unidos não é encenar shows de 'drags' ou espalhar a democracia pela força das armas", acrescentou.

O magnata republicano, usando seu boné vermelho característico com o slogan "Make America Great Again" ("Faça os Estados Unidos grandes outra vez", em tradução livre do inglês), criticou as administrações republicana e democrata dos últimos 20 anos, especialmente por suas intervenções militares no Afeganistão e no Iraque.

"O trabalho das Forças Armadas é aniquilar qualquer ameaça aos Estados Unidos, em qualquer lugar, a qualquer momento", insistiu.

"A teoria crítica da raça ou 'transgênero para todos' não será mais imposta a nossos bravos homens e mulheres de uniforme. Por falar nisso, nem a mais ninguém neste país", disse.

A teoria crítica da raça é a disciplina que estuda o impacto da desigualdade racial no funcionamento das instituições americanas.