Última rodada do Inglês promete disputa acirrada por vagas na Champions

A situação mais favorável é a do City (3º, 68 pontos), que para terminar no 'Top 5' precisa de pelo menos um empate fora de casa com o Fulham (10º), sem depender de outros resultados.

O time do técnico Pep Guardiola começou mal a temporada, mas melhorou na reta final (nove jogos sem derrota no campeonato desde meados de março). Porém, no fim de semana passado, perdeu a final da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace.

"Se nós não nos classificarmos para a Champions é porque não merecemos. E teremos que jogar a Liga Europa. É assim que as coisas são", afirmou Guardiola.

Antes da última rodada, o Aston Villa (6º, 66 pontos) e Nottingham Forest (7º, 65) são os dois times fora da zona de classificação, atrás de Newcastle (4º) e Chelsea (5º), ambos com 66 pontos.

O Forest receberá o Chelsea em um confronto direto, enquanto o Newcastle joga em casa contra o Everton (13º) e o Villa visita o Manchester United (16º), de ressaca pela derrota na final da Liga Europa.

Por sua vez, o Tottenham encerrará a temporada em casa contra o Brighton (8º), em jogo que servirá para comemorar com seus torcedores o título sobre o United no meio de semana, depois de uma carreata em Londres na sexta-feira.