'Um Simples Acidente', do cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi vence a Palma de Ouro

"Um Simples Acidente", do cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi, venceu neste sábado (24) a Palma de Ouro do 78º Festival de Cannes.

O filme, rodado de maneira clandestina, narra o encontro fortuito de um homem que acredita reconhecer seu torturador nas ruas de Teerã.

"Acho que este é o momento de pedir a todas as pessoas, a todos os iranianos, com todas as opiniões diferentes, em qualquer parte do mundo, no Irã ou no mundo, deixe-me pedir uma coisa: vamos deixar de lado [...] todos os problemas, todas as diferenças, o mais importante agora é o nosso país e a liberdade do nosso país", disse o cineasta de 64 anos, ao receber o prêmio das mãos da atriz Cate Blanchett.