'Um Simples Acidente', do iraniano Jafar Panahi, vence Palma de Ouro em Cannes

Com mais esses dois prêmios em Cannes, o cinema brasileiro vive um ano de glória, no qual também conquistou o histórico Oscar de melhor filme internacional com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

- Estreante francesa leva prêmio de melhor atriz -

Em um festival que deu amplo espaço às protagonistas femininas, a francesa Nadia Melliti, de apenas 23 anos, recebeu o prêmio de melhor interpretação feminina em "La petite dernière", da diretora Hafsia Herzi, com seu papel de estreia na sétima arte.

Estudante de Educação Física e descoberta em um teste de elenco sem atores profissionais, ela interpreta Fatima, uma jovem muçulmana de 17 anos dos subúrbios de Paris que descobre pouco a pouco sua atração por mulheres.

Outros destaques foram "Sentimental Value", do norueguês Joachim Trier, que conta a história de um pai cineasta que busca o reencontro com suas filhas e ficou com Grand Prix, e também "Sirat", do espanhol Óliver Laxe, e "Sound of Falling", da alemã Mascha Schilinski, que dividiram a premiação do júri.

"Jeunes mères", dos irmãos belgas Dardenna, que retrata um grupo de mães solteira adolescentes, levou o prêmio de melhor roteiro, enquanto o abstrato "Resurrection", do chinês Bi Gan, foi laureado com o Prêmio Especial.