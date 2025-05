Wagner Moura, de Pablo Escobar a agente secreto em Cannes

Seu papel como capitão Nascimento em Tropa de Elite, um sucesso mundial, o catapultou para a cena internacional. O filme ganhou o Urso de Ouro do Festival de Berlim.

Em 2013, atuou na produção americana "Elysium", ao lado de estrelas como Matt Damon e Jodie Foster.

E, dois anos depois, chegou "Narcos", sobre Pablo Escobar, uma das séries de maior sucesso da Netflix e um dos expoentes da recente fascinação do mundo do cinema com a figura do narcotraficante colombiano.

Wagner, sem saber se receberia o papel, se mudou durante seis meses para Medellín para estudar o idioma e percorrer suas ruas, em busca de capturar a visão que ainda havia sobre o "El Patrón".

O intérprete, que foi indicado ao Globo de Ouro por esse papel, considera que "o narcotráfico é uma realidade para todos os países latino-americanos" que merece ser contada.

"A série conta precisamente como começou, como se envolveram nessa guerra antidrogas [com os Estados Unidos] e [como] a tornaram uma guerra equivocada", disse ele em uma entrevista à AFP.