Campeão Barcelona se despede da LaLiga com vitória sobre o Bilbao

"Tínhamos falado sobre querer terminar bem e foi o que fizemos, estou muito feliz", disse após a partida o técnico da equipe 'blaugrana', Hansi Flick.

O atacante polonês não balançava as redes duas vezes na mesma partida desde o dia 9 de abril, nas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund.

Uma lesão e a falta de ritmo prejudicaram na luta pela artilharia do campeonato, que ficou com o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid. O atacante merengue marcou 31 gols, enquanto Lewandowski terminou com 27.

Na reta final da partida, Yuri Berchiche derrubou Olmo dentro da área e o próprio atacante 'culé' fez o terceiro cobrando pênalti.

"Sabíamos que era o último jogo e tínhamos um plano para vencer. Tínhamos tudo sob controle. Esta temporada está quase perfeita", disse Lewandowski ao canal Movistar.

"Como equipe, conquistamos um futuro, e isso é o mais importante", acrescentou o atacante polonês.