Casal de médicos de Gaza perde 9 filhos em bombardeio israelense

Gravemente ferido, Hamdi está hospitalizado com seu filho Adam, de 10 anos, único sobrevivente entre as crianças, que se encontra em cuidados intensivos no hospital Nasser.

"Meu irmão estava no chão, com a cabeça ensanguentada, a mão arrancada, coberto pelos escombros", conta Ali al Najjar, irmão de Hamdi.

"Tirei Adam, queimado, e o levei ao hospital. Os socorristas levaram Hamdi", acrescenta. "Encontrei a casa de meu irmão [...] reduzida a ruínas, e meus parentes debaixo" dos escombros, prossegue.

Ele explica que depois tentou remover os escombros com as mãos junto com o pessoal das ambulâncias para tentar encontrar as outras crianças.

"Alaa chegou correndo, não havia veículo. Quando viu os corpos carbonizados, começou a gritar", disse. "Reconheceu sua filha Nibal e gritou seu nome."

Segundo fontes médicas, Hamdi al Najjar passou por diversas cirurgias no hospital de campanha jordaniano, onde os médicos tiveram que remover grande parte de seu pulmão direito. Ele precisou da transfusão de 17 bolsas de sangue. Seu filho Adam teve uma mão amputada e sofre com queimaduras no corpo.