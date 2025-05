CICV denuncia morte de 2 colaboradores em bombardeio contra seu domicílio em Gaza

"Seu assassinato evidencia o número intolerável de mortes de civis em Gaza", escreveu a organização.

Depois de romper uma trégua de dois meses, Israel retomou sua ofensiva na Faixa de Gaza em meados de março e intensificou suas operações militares em 17 de maio, com o objetivo claro de eliminar o Hamas, libertar os últimos reféns e assumir o controle do território.

A guerra em Gaza começou devido a um ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.218 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 57 ainda estão cativas em Gaza. Dessas, 34 estariam mortas segundo o Exército israelense.

Mais de 53.939 palestinos, também civis em sua maioria, morreram na Faixa de Gaza pela operação militar israelense, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, que a ONU considera confiáveis.

vog/dth/eg/meb/dd/rpr