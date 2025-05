City, Chelsea e Newcastle garantem vaga na Champions na rodada final do Inglês

O Villa terá que se conformar com a Liga Europa, enquanto o Forest vai disputar a Liga Conferência.

A missão havia se complicado para o Aston Villa com a expulsão do goleiro 'Dibu' Martínez no final do primeiro tempo (45'+1), quando saiu da área para derrubar o atacante Rasmus Hojlund, que avançava livre para marcar.

Com um jogador a mais, o United construiu a vitória no segundo tempo marcando com Amad Diallo (76') e Christian Eriksen (87' de pênalti).

"Temos que continuar jogando na Liga Europa. Estou mais ou menos feliz com isso, mas estivemos perto de jogar na Liga dos Campeões novamente. Temos estar felizes e orgulhosos do que conquistamos, embora sempre queiramos melhorar. A Premier League é a competição mais difícil que existe", declarou à TNT Sports o técnico do Aston Villa, Unai Emery.

Se tivesse conseguido pelo menos o empate, o Aston Villa estaria classificado para a Champions, já que terminou com os mesmos 66 pontos que o quinto colocado, o Newcastle, que levou a melhor no saldo de gols.

Os 'Magpies' conseguiram a última vaga apesar da derrota em casa por 1 a 0 para o Everton, que marcou com o argentino Carlos Alcaraz (ex-Flamengo).