Eleições registram pouca afluência na Venezuela após boicote opositor

"O que é melhor, ter voz e lutar dentro do Parlamento, ou, como fizemos em outras ocasiões, abandonar o processo eleitoral e deixar o Parlamento em sua totalidade para o governo?", disse Capriles depois de votar.

O chavismo possui 253 das 277 cadeiras da Assembleia Nacional, precisamente depois que a oposição boicotou as últimas eleições legislativas em 2020.

Também controla 19 do total de 23 governos estaduais.

'Nenhum incidente'

As seções eleitorais em Caracas e outras cidades do interior como San Cristóbal, Maracaibo e Barinas estavam desertas na metade do dia, constataram jornalistas da AFP.

Essa imagem difere do pleito presidencial bastante concorrido de 28 de julho do ano passado, no qual Maduro foi proclamado vencedor em meio a denúncias de fraude.