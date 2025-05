Guiana terá que 'aceitar soberania' venezuelana em Essequibo, diz Maduro

O presidente Nicolás Maduro disse neste domingo (25) que, "mais cedo ou mais tarde", a Guiana terá que "aceitar a soberania da Venezuela" sobre o rico território que os dois países disputam há mais de um século.

Pela primeira vez, a Venezuela vota para eleger autoridades para lidar com os assuntos do território em disputa, depois de aprovar uma lei que torna a vasta região um dos 24 estados do país.

A Venezuela e a Guiana têm uma disputa centenária sobre os 160.000 km² da região de Essequibo, que se intensificou em 2015 após a descoberta de reservas de petróleo pela ExxonMobil.