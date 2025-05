Sabalenka atropela russa em 1 hora na estreia em Roland Garros

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, estreou no torneio de Roland Garros neste domingo (25) vencendo com autoridade a russa Kamilla Rakhimova (N.78ª).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-0, em apenas uma hora na quadra Philippe Chatrier.

A bielorrussa 27 anos vai enfrentar na segunda rodada a suíça Jil Teichmann (N.97), que bateu a italiana Lucrezia Stefanini (N.153).