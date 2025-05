Samir Xaud é eleito o novo presidente da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) elegeu neste domingo (25) seu novo presidente, Samir Xaud, após a recente destituição de Ednaldo Rodrigues e na véspera da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a Seleção.

Xaud, um médico de 41 anos com pouca experiência no mundo do futebol, foi eleito depois de se apresentar como candidato único.

O dirigente chega ao cargo apesar da oposição de 21 clubes, entre os quais estão Flamengo e Corinthians, que boicotaram sua candidatura, lançada após a queda de Ednaldo, há dez dias.