Sporting vence Benfica e é campeão da Taça de Portugal

O Sporting de Lisboa venceu o Benfica por 3 a 1 neste domingo (25) e foi campeão da Taça de Portugal, terminando a temporada com dois títulos nacionais, já que também foi o campeão português.

A vitória veio em uma virada impressionante, já que o Sporting conseguiu forçar a prorrogação nos acréscimos do segundo tempo (90'+11) com um gol do artilheiro sueco Viktor Gyökeres, depois que o Benfica abriu o placar com Orkun Kökçü (47').

Embalado pelo empate quase no apagar das luzes, o Sporting foi superior na prorrogação e sacramentou o título marcando com Conrad Harder (99') e Francisco Trincão (120'+1).