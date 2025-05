Suriname: legislativas para definir governo que administrará recursos do petróleo

Analistas afirmam que o Suriname pode arrecadar bilhões de dólares nos próximos 10 ou 20 anos com as reservas de petróleo.

No ano passado, o grupo francês TotalEnergies anunciou um projeto de 10,5 bilhões de dólares para explorar um campo nas costas do Suriname com capacidade estimada de produção de 220.000 barris diários.

A exploração deve começar em 2028 e o país, um dos mais pobres do continente, criou um fundo para depositar os lucros do petróleo diretamente nas contas de seus habitantes.

Autor de reformas econômicas impopulares para tentar saldar a enorme dívida do país, Santokhi, ex-chefe de polícia e ex-ministro da Justiça, promete investimentos em vários setores graças ao petróleo, mas enfrenta o partido de Bouterse, que deu um golpe de Estado em 1980.

Falecido na clandestinidade em dezembro de 2024, depois de ter sido condenado nos Países Baixos por narcotráfico e no Suriname pela morte de opositores em 1982, Bouterse continua sendo popular, em particular entre as classes trabalhadoras.

- Aliança com a China -

As eleições de domingo têm 14 partidos na disputa. Entre eles, o Partido Reformista Progressista (VHP), de Santokhi, e o Partido Democrático Nacional (NDP), de Bouterse.