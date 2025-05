Trump diz não estar 'feliz' com Putin após bombardeios que deixaram 13 mortos na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (25) que não está "nada feliz" com o líder russo Vladimir Putin, depois que Moscou lançou um ataque significativo com drones contra a Ucrânia, que deixaram 13 mortos.

No passado, Trump manifestou admiração por Putin, mas, nas últimas semanas, tem mostrado mais frustração com a posição de Moscou nas negociações para uma trégua com Kiev, que estão em ponto morto.

"Não estou nada feliz com o que Putin está fazendo. Está matando muita gente e não sei que diabos aconteceu com ele", disse Trump no aeroporto Morristown antes de embarcar no Air Force One.