Acerbi volta à seleção da Itália para jogos das eliminatórias europeias

Fora Coppola e Acerbi, a lista de Spaletti não apresenta surpresas, com Mateo Retegui (Atalanta) e Moise Kean (Fiorentina), os dois artilheiros da Serie A, liderando o ataque.

A Itália, que não disputou as duas últimas Copas do Mundo, começa sua campanha nas eliminatórias com uma complicada visita a Oslo no dia 6 de junho, contra a Noruega, sua principal rival no Grupo I.

Os noruegueses lideram a chave com seis pontos em dois jogos, depois de terem vencido Israel (4 a 2) e Moldávia (5 a 0).

Três dias depois, a 'Azzurra' receberá a Moldávia em Reggio Emilia (norte).

-- Lista de convocados da seleção da Itália:

Goleiros: Gianluigi Donnarumma (PSG/FRA), Alex Meret (Napoli/ITA), Guglielmo Vicario (Tottenham/ING).