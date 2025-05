As primeiras declarações de Ancelotti como técnico da Seleção

"Temos todos, eu, a CBF, Neymar, o mesmo objetivo: que ele esteja pronto para o Mundial", acrescentou o italiano, que admitiu que o jogador está ciente e "de acordo" com a sua decisão.

- Vini Jr. -

"Estou convencido de que Vinícius Júnior vai mostrar sua melhor versão na Seleção. Vamos jogar como no Real Madrid? Depende. Se for o Real Madrid deste ano, não; do ano passado, sim", explicou Ancelotti, depois de uma temporada decepcionante no clube espanhol.

"Vinícius é um jogador muito importante para esta seleção", acrescentou o italiano.

"Construímos coisas que vão além do futebol. Você me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei", escreveu Vini em uma emotiva mensagem nas redes sociais para se despedir de Ancelotti em sua saída do Real Madrid.

- Casemiro -

"A Seleção precisa desse tipo de jogador, que tem carisma, personalidade, talento (...) No futebol moderno, é preciso acrescentar atitude, compromisso, sacrifício, e isso o Casemiro tem", afirmou 'Carletto' sobre o volante de 33 anos, que foi seu jogador no Real Madrid.