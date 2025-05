Cineasta dissidente é recebido com aplausos em seu retorno ao Irã após vitória em Cannes

Foi recebido com aplausos por simpatizantes que o esperavam no aeroporto, segundo imagens publicadas pelo observador de direitos humanos Dadban nas redes sociais.

Pode-se ouvir uma pessoa gritar "Mulher, Vida, Liberdade", o lema do movimento de protesto de 2022 e 2023 que desafiou as autoridades iranianas.

Ao sair, foi recebido por mais apoiadores, segundo imagens publicadas no Instagram pelo diretor iraniano Mehdi Naderi e divulgadas pelo canal Iran International Channel, um veículo iraniano com sede no exterior.

É possível ver Panahi sorrindo, saudando com a mão e recebendo flores.

Esse recebimento caloroso contrasta com a fria reação dos meios de comunicação estatais e dos dirigentes do país após sua vitória em Cannes.

Embora mencionado pela imprensa estatal como a agência de notícias Irna, a vitória de Panahi recebeu apenas uma escassa cobertura dentro do Irã e também desencadeou uma disputa diplomática com a França.