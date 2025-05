Cristiano Ronaldo anuncia fim de 'capítulo' no Al-Nassr

O astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta segunda-feira (26) que seu "capítulo" no Al-Nassr estava "encerrado", em mensagem publicada nas redes sociais após a última rodada do Campeonato Saudita.

"Este capítulo está encerrado. A história? Ainda está sendo escrita. Obrigado a todos", escreveu CR7 no Instagram ao publicar uma foto com a camisa do clube de Riade. Seu contrato com o Al-Nassr termina no dia 30 de junho.

O atacante de 40 anos terminou esta temporada como artilheiro do Saudi Pro League, com 24 gols.