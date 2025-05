Em Minneapolis, o protesto vira arte em memória de George Floyd

"Todos os dias, depois do trabalho, pegava a caminhonete do meu pai e ia procurar as tábuas", lembrou a jovem, que as pegava em becos e contêineres de lixo.

Hoje, seu projeto, "Salves os cartazes", tem mais de 600 peças, empilhadas verticalmente e dois depósitos de três por nove metros.

Mas, com o legado de Floyd sob escrutínio no quinto aniversário de sua morte, pois muitas reformas esperadas para mitigar o racismo não se concretizaram, ela afirma que os cartazes são cruciais para sustentar o movimento de protesto.

"A arte serve como uma forma de resistência e de narrativa, e fala de experiências reais e vividas, e é isso o que são", explicou.

Seu próximo desafio é encontrar um lugar que possa acomodar as tábuas no longo prazo, já que os subsídios que cobriam os gastos com armazenamento estão se esgotando.

Alguns deles já estão expostos - incluindo em um edifício restaurado depois de ter sido danificado por um incêndio provocado durante os protestos de 2020 - e a maioria foi fotografada para ser arquivada online.