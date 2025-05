Guiana anuncia eleições gerais para setembro

A Guiana organizará eleições gerais no dia 1º de setembro para definir um novo governo e renovar os membros do seu Parlamento, anunciou no domingo (25) o presidente Irfaan Ali.

O anúncio foi feito durante o hasteamento da bandeira para celebrar o 59º aniversário da independência da Guiana da Grã-Bretanha e coincidiu com a celebração de uma eleição na vizinha Venezuela pelo disputado território de Essequibo, região que Georgetown administra.

Ali também disse que o Parlamento será dissolvido em breve.