Incêndio afeta principal refinaria de petróleo do Equador

"Temos um tanque de óleo combustível que pegou fogo. Está sob controle", escreveu Manzano em sua conta no X.

Militares e trabalhadores da refinaria isolaram a estrada que leva ao local para garantir a segurança e permitir a passagem de veículos de emergência, observou um jornalista da AFP.

A explosão do tanque ocorreu na área de utilidades da refinaria, localizada na cidade de Esmeraldas (capital da província de mesmo nome). A Petroecuador, que opera a instalação, não especificou a quantidade de combustível presente quando o incêndio começou.

A Secretaria de Gestão de Riscos informou no X que os trabalhadores foram retirados da área como medida preventiva.

"Uma vez que o incidente esteja controlado, as inspeções necessárias continuarão para determinar as condições da infraestrutura e as causas serão investigadas", disse a Petroecuador em um comunicado.

O Equador depende do petróleo, seu principal produto de exportação, que gerou US$ 8,647 bilhões no ano passado (cerca de R$ 53,5 bilhões).