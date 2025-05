Ex-cirurgião pedófilo pede o direito de 'ser uma pessoa melhor' em reta final do julgamento

O ex-cirurgião exerceu durante décadas até sua aposentadoria em 2017, apesar de ter sido condenado em 2005 por possuir imagens de abusos sexuais contra menores.

Le Scouarnec já está na prisão após ser condenado em dezembro de 2020 a 15 anos por estuprar e agredir sexualmente quatro menores, entre eles duas de suas sobrinhas.

Algumas partes envolvidas no julgamento expressaram sua frustração por não ter tido a repercussão midiática e política na França que esperavam.

Outro julgamento "fora do comum" já havia comovido o país e o mundo meses antes: o dos estupros em série contra Gisèle Pelicot, que acabou com 51 homens condenados.

"Silêncio" político

No início desta semana, 20 vítimas do ex-cirurgião e seus familiares protestaram em frente ao tribunal pelo "silêncio do mundo político".