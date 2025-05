Lula é diagnosticado com 'labirintite'

Segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês divulgado pelo governo, Lula apresentou um "quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite" e "deve permanecer em repouso ao longo do dia".

Os exames de imagem e de sangue tiveram resultados "todos dentro da normalidade", apontaram os médicos.

Este episódio é o problema de saúde mais recente do presidente. Em dezembro, ele foi operado em São Paulo com urgência, para drenar um hematoma causado por um acidente que sofreu em outubro, quando bateu a nuca ao cair no banheiro da residência oficial.

Após afirmar que estava recuperado em janeiro, retomou a agenda de reuniões e viagens internacionais, incluindo visitas a China, Rússia, Vietnã e Japão.

Mas esse novo problema de saúde, depois do câncer de laringe em 2011 e de uma cirurgia de quadril em 2023, levantou dúvidas sobre sua capacidade de concorrer nas eleições presidenciais do próximo ano, o que ele não descartou.

Seu principal opositor político, Jair Bolsonaro, também lida com problemas de saúde.