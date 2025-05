Macron desmente 'briga' viral com esposa: 'Estávamos brincando'

O presidente francês, Emmanuel Macron, viu-se obrigado a desmentir, nesta segunda-feira (26), uma "briga" com sua esposa em sua chegada ao Vietnã e acusou as campanhas de desinformação de reinterpretar as imagens que se tornaram virais.

Antes de sair do avião presidencial em Hanói, imagens capturadas pela agência de notícias Associated Press (AP) mostram Macron falando com sua esposa, Brigitte, de quem se vê apenas os braços, quando de repente ela empurra violentamente o rosto do francês com as duas mãos.

O mandatário parece surpreso, vira rapidamente e saúda a imprensa com um aceno, em uma tentativa de atuar com normalidade. Em seguida, a esposa desce as escadas no avião e ele estende o braço para ela como de costume, mas Brigitte o ignora e se apoia no corrimão.