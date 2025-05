Meio século depois, Espanha ainda conserva símbolos da ditadura: 'Manter ferida aberta'

Com o desejo de virar a página do passado doloroso, o governo do socialista José Luis Rodríguez Zapatero iniciou uma mudança em 2007 com a lei de "memória histórica", que obrigava as administrações locais a retirar os símbolos que faziam apologia da ditadura nos espaços públicos.

A mudança foi acelerada com a chegada ao poder em 2018 de Pedro Sánchez, outro socialista, que em 2019 determinou a exumação dos restos mortais de Franco do 'Vale de los Caídos' (rebatizado como 'Vale de Cuelgamuros'), para que seu túmulo deixasse de ser um local de homenagem para os nostálgicos da ditadura.

Mausoléu do ditador espanhol Francisco Franco, no cemitério de Mingorrubio, em El Pardo Imagem: Thomas COEX / AFP

E em 2022 foi votada uma lei de "memória democrática". O texto, aprovado com apoio da oposição da direita, criou um registro de vítimas de Franco, anulou as condenações sumárias determinadas por seu regime e pressionou os municípios relutantes a eliminar os símbolos franquistas. Com algum sucesso...

Na Galícia e nas Canárias foram destruídas cruzes em homenagem aos mortos franquistas. Pressionado pelo Ministério Público, o município de Santander foi obrigado a mudar os nomes de 18 ruas vinculadas à ditadura. E em Málaga foi iniciado um inventário de símbolos franquistas.

"Digerir" o passado

A iniciativa, no entanto, enfrenta uma forte resistência, em particular entre os nostálgicos de Franco. Entre eles está uma figura muito conhecida: Chen Xianwei, gerente de um bar no centro de Madri chamado "Una, grande y libre", o lema da Espanha franquista.