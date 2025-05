Principal refinaria do Equador suspende operações devido a incêndio

A principal refinaria de petróleo do Equador, localizada no porto marítimo de Esmeralda, noroeste do país, suspendeu suas operações nesta segunda-feira (26) devido ao incêndio de um tanque em suas instalações, informaram as autoridades.

O fogo, que segundo as autoridades já estava controlado, provocou uma enorme coluna de chamas e fumaça. De acordo com a estatal Petroecuador, que opera a refinaria, o incidente não deixou vítimas fatais.

Cinco pessoas receberam atendimento por "afecções leves" causadas pela fumaça.