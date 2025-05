Pró-europeu Nicusor Dan toma posse como presidente da Romênia

Em seu discurso de posse no Parlamento, Dan prometeu "defender a democracia, os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos" e pediu aos partidos políticos para agirem de acordo com o "interesse nacional".

Deputados do partido nacionalista AUR não compareceram à cerimônia, argumentando que "legitima a traição nacional". Um dia antes, Simion fez um apelo à resistência na rede social X.

No primeiro turno, em 4 de maio, Simion venceu com quase 41% dos votos, o dobro do prefeito de Bucareste.

No entanto, muitos romenos se mobilizaram entre as duas votações para mudar a tendência em eleições consideradas cruciais para o futuro europeu do país vizinho da Ucrânia.

A Romênia, com 19 milhões de habitantes e membro da UE, tornou-se um pilar essencial da Aliança Atlântica desde o início da invasão russa.

Dan, pró-europeu convicto e defensor da Ucrânia, também quer ser ouvido no cenário internacional.