PSG obtém vitória judicial em litígio com Mbappé

Mínima por enquanto, mas ainda assim uma vitória para o Paris Saint-Germain em seu litígio com Kylian Mbappé: a justiça francesa suspendeu o embargo de 55 milhões de euros (aproximadamente R$ 355 milhões na cotação atual) que o jogador está exigindo de seu ex-clube, à espera da resolução do caso.

No dia 12 de maio, os advogados do PSG pediram a anulação do embargo da quantia que o agora jogador do Real Madrid reivindica como pagamento dos últimos três meses de salário de seu contrato, assim um bônus por assinatura de contrato e um bônus de ética por esse período.

O conflito entre Mbappé e PSG nasceu de um acordo alcançado entre ambas as partes em agosto de 2023.