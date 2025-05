Quatro ex-executivos da Volkswagen são condenados à prisão

A Justiça alemã condenou quatro ex-executivos da Volkswagen a penas de prisão de até quatro anos e meio nesta segunda-feira (26), informou a agência de notícias Bloomberg, dez anos após as revelações do escândalo conhecido como "Dieselgate".

Após quatro anos de julgamento, dois acusados, identificados apenas pelas iniciais pelo tribunal de Brunswick, foram condenados a penas de prisão: quatro anos e meio para Jens H. e dois anos e sete meses para Hanno J.

Outros dois ? um deles identificado apenas pelas iniciais ? receberam penas de prisão com sursis. Heinz-Jakob Neusser, o de mais alta patente dos quatro e ex-chefe de desenvolvimento técnico da marca Volkswagen, foi condenado a um ano e três meses de prisão com sursis, e Thorsten D. a um ano e dez meses, também com sursis.