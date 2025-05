Rei Charles III chega ao Canadá em meio a tensões por ameaças de Trump

O rei Charles III do Reino Unido aterrissa nesta segunda-feira (26) em Ottawa para uma visita histórica por ocasião da reabertura do Parlamento canadense, uma medida vista como uma demonstração de apoio após as ameaças do presidente Donald Trump de transformar seu vizinho norte-americano no 51º estado dos Estados Unidos.

Poucas horas antes da chegada do soberano e chefe de Estado do Canadá, país da Commonwealth, o primeiro-ministro, Mark Carney, qualificou a visita como uma "honra histórica, à altura dos desafios" dos tempos atuais.

Normalmente, o discurso do trono é pronunciado pelo governador-geral, que representa a Coroa britânica no Canadá. Este discurso, ponto culminante da visita real de 24 horas à capital, detalhará as prioridades do novo governo de centro-esquerda de Carney.