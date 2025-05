Suriname define Parlamento sem maioria e terá negociações para formação do governo

As eleições legislativas de domingo (2) no Suriname terminaram sem uma maioria clara entre os dois principais partidos do país, o que exigirá negociações para a formação do governo e a escolha do futuro presidente.

Os dois principais partidos políticos do pequeno país sul-americano, que recentemente descobriu grandes reservas de petróleo, estavam praticamente empatados ao final da apuração oficial.

O partido do atual presidente Chan Santokhi, o VHP, e a legenda do ex-presidente falecido Desi Bouterse, o NPD com a lista liderada por Jennifer Simons, conquistaram cada um entre 17 e 18 cadeiras no Parlamento, após a contagem de 90% das urnas.