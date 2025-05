Trump adia para julho a aplicação de tarifas contra UE

Von der Leyen "acabou de me ligar (...) e pediu uma prorrogação da data de 1º de junho e me disse que quer iniciar negociações sérias", declarou Trump aos repórteres antes de embarcar no Air Force One em Morristown, Nova Jersey.

"Eu aceitei", acrescentou.

Von der Leyen anunciou na rede social X que teve uma conversa positiva com Trump, mas que para chegar a um bom acordo a UE precisa de um adiamento até 9 de julho.

"A Europa está disposta a avançar nas negociações de forma rápida e decisiva. Para chegar a um bom acordo, precisaremos de tempo até 9 de julho", declarou Von der Leyen.

"A União Europeia e os Estados Unidos têm as relações comerciais mais importantes e próximas no mundo", acrescentou.

As Bolsas na Europa e nos Estados Unidos fecharam com perdas após o anúncio de Trump na sexta-feira, Nesta segunda-feira, os mercados europeus celebraram a prorrogação.