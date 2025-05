Trump mostra-se ambivalente com Putin, enquanto guerra na Ucrânia continua

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece estar perdendo mais uma vez a paciência com a guerra do seu par russo, Vladimir Putin, na Ucrânia, mas ainda não está claro se realmente adotará uma postura mais firme contra o líder do Kremlin.

O bilionário republicano, que voltou à presidência em janeiro com a promessa de pôr fim à guerra "em 24 horas", há muito tempo tem demonstrado simpatia por Putin, frequentemente elogiando o dirigente russo.

Em contraste, Volodimir Zelensky tem sido alvo frequente da ira de Trump, como ficou evidente em uma repreensão ao presidente ucraniano durante uma tensa reunião no Salão Oval em março.