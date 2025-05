Ucrânia relata bombardeio russo sem precedentes depois que Trump chamou Putin de 'louco'

A Rússia lançou, durante a noite, um bombardeio recorde com drones contra a Ucrânia, informaram as autoridades ucranianas nesta segunda-feira (26), depois que Donald Trump chamou Vladimir Putin de "louco" e alertou que Moscou pode enfrentar mais sanções se continuar com os ataques.

Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente americano tenta mediar uma maneira de acabar com o conflito, mas não conseguiu obter concessões significativas do Kremlin, apesar de várias reuniões de alto nível com a Rússia.

Por três noites consecutivas, a Rússia bombardeou a Ucrânia com ataques de drones em larga escala, uma estratégia que sobrecarregou as defesas aéreas e deixou pelo menos 13 mortos no domingo, informaram as autoridades ucranianas.