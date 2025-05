Urso provoca o fim de torneio de golfe no Japão

Um torneio de golfe feminino no Japão foi encerrado de maneira prematura no sábado (24), após a aparição de um urso no percurso da competição, o que obrigou os organizadores a encerrar a disputa.

A etapa final do Twinfields Ladies, torneio que corresponde à segunda divisão no Japão, foi suspensa depois que os organizadores consideraram que a segurança das jogadoras e do público não estava garantida quando um urso foi avistado rondando o campo.

"Fiquei surpresa, mas estou muito feliz", comentou Reina Maeda, a grande beneficiada da situação insólita, já que foi declarada vencedora do torneio com apenas duas voltas disputadas.