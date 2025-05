Vários feridos em atropelamento durante desfile de campeão do Liverpool

O Liverpool FC havia organizado um desfile com a participação de centenas de pessoas para celebrar a conquista do Campeonato Inglês, após a disputa da 38ª e última rodada da competição no domingo.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou sua consternação após o atropelamento.

"As cenas em Liverpool são horríveis ? meus pensamentos estão com os feridos ou afetados", escreveu ele no X, agradecendo aos serviços de emergência pela rápida resposta.

Uma testemunha citada pela agência britânica PA disse ter "visto pessoas caídas no chão, pessoas inconscientes".

"Foi horrível", contou essa testemunha, Harry Rashid, de 48 anos, que assistia ao desfile com as duas filhas e a esposa.

Rashid viu o carro, que estava "extremamente rápido", atropelar a multidão.